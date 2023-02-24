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В НАТО заявили о недоверии к Китаю

12:48, 24.02.2023
В НАТО заявили о недоверии к Китаю
Фото: nato.int

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО больше не доверяют Китаю. Так он отреагировал на предложение КНР по мирным переговорам.

— Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить действия России — передает его слова ТАСС.

Отметим, что Китай опубликовал свою позицию по урегулированию конфликта. План состоит из 12 пунктов. В их числе: отказ от менталитета холодной войны, уважение суверенитетов всех стран, прекращение военных действий и так далее.

Фото: wikipedia.org

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что американские власти не ищут конфликта с Россией.

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Айрат Назипов
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