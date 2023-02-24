Виктория Нуланд ответила на вопрос о возможном столкновении США и России

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что американские власти не ищут конфликта с Россией. Ее цитирует ТАСС.

— Мой президент Джо Байден говорил очень ясно: мы не ищем конфликта с Россией. Мы хотим, чтобы Россия ушла с Украины, — ответила Нуланд на вопрос о возможности начала третьей мировой войны.

При этом на прошлой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. По ее словам, там «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».



Фото: pxhere.com

Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Европа якобы не стремятся к уничтожению России. Он отметил, что у западных стран нет планов нападать на РФ.

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Айрат Назипов