Великобритания ввела санкции против казанского завода «Элекон»

Власти Великобритании объявили о расширении санкций против России. Информация опубликована на сайте британского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что под рестрикции попало АО «Завод Элекон», которое расположено в Казани. Также в список вошли: АО «Изумруд», АО «Ломо», АО «Звезда», ООО «Завод Сокол» и другие предприятия.



Санкции были введены в отношении 92 физических лиц. В список вошли губернатор Тульской области и бывший замминистра обороны России Алексей Дюмин, глава Минцифры Максут Шадаев, вице-премьер РФ Александр Новак, гендиректор и председатель правления ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и другие.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Еще в 2020 году казанский завод «Элекон» попал под санкции США. Тогда Вашингтон отмечал, что предприятие якобы нарушило национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Австралия ввела санкции против ПАО «Туполев»

Австралия ввела санкции в отношении 40 физических и 90 юридических лиц из России. Такие сведения опубликованы на сайте правительства.

Под рестрикции, в частности, попали компании «Туполев», «Адмиралтейские верфи», ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, «Курганмашзавод» и другие.

Фото: pxhere.com

Также в список включили главу Минздрава Михаила Мурашко, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главу Минпромторга Дениса Мантурова, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководителя ЦИК Эллу Памфилову и других.



В июле прошлого года правительство Австралии объявило о введении санкций против министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы Министерства строительства и ЖКХ, экс-министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирека Файзуллина.

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Айрат Назипов