Казань вошла в топ городов, где живут самые тревожные родители

Родители, которые беспокоятся или озабочены здоровьем своих детей, чаще всего живут в Краснодаре и Екатеринбурге. Самые спокойные родители живут в Санкт-Петербурге, Уфе и Омске. Это показал опрос компании «АльфаСтрахование», о результатах которого сообщает «Газета.Ru».

В ходе опроса 1 341 родителя попросили оценить уровень тревожности по отношению к своим детям по шкале от 1 до 10 (1 — всегда тревожен, 10 — абсолютно спокоен).

Так, самый высокий уровень тревожности был выявлен в Краснодаре (1), Екатеринбурге (2), Нижнем Новгороде и Новосибирске (оба 3). Далее следуют Казань и Москва (уровень тревожности 4) и Самара (5).

Фото: realnoevremya.ru

Самыми спокойными признаны Санкт-Петербург (8), Омск и Уфа (оба — 7).



Отмечается, что только 4,6% респондентов полностью удовлетворены уходом за детьми. В общей сложности 18,8% респондентов заявили, что не могут расслабиться или боятся, что их ребенок заболеет или получит травму.

Напомним, 25% казанцев заявили, что начальство никогда не портит им настроения. Еще 14% опрошенных, напротив, признались, что ежедневно расстраиваются из-за вышестоящего руководства. 9% респондентов отметили, что испытывают негативное настроение из-за начальника несколько раз в год.

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Елизавета Пуншева