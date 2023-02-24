Флорист: мужчинам тоже дарят цветы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мужчинам также иногда дарят букеты цветов и разнообразную еду и напитки. Об этом сообщила флорист Кусана Тайлер, передает Daily Moscow.

Чаще всего цветы для мужчин покупают темных цветов или экзотические: протея красная, гвоздики зеленые, розы в форме пионов «Красный монстр». Классическими считаются и продуктовые букеты, которые можно приобрести у некоторых флористов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Букеты с коньяком или другими алкогольными напитками чаще всего дарят мужчинам постарше, а молодым — носки или что-нибудь другое, что им нравится, в игривой форме, — объяснила флорист.

Кусана Тайлер уже рассказывала, что определенному характеру соответствуют определенные цветы. Темные тона подойдут адресату со строгим характером. Им лучше дарить розы или экзотическую красную протею.

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Елизавета Пуншева