Бизнес-омбудсмен Татарстана сможет посещать СИЗО без специального разрешения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уполномоченный по правам бизнеса в Татарстане сможет посещать СИЗО и другие места содержания арестантов, не имея специального разрешения, такой закон приняли в Госсовете РТ.



Закон расширяет возможности бизнес-омбудсмена по защите прав подозреваемых предпринимателей. Представители уполномоченного посещают СИЗО для оказания помощи бизнесменам — консультируют или помогают составить обращение для проведения правовой экспертизы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Уполномоченный при главе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев выступил против заключения под стражу предпринимателей по делам об экономических преступлениях. Абдулганиев отметил, что при расследовании таких дел необходимо уходить от практики заключения предпринимателей под стражу и заменять ее домашним арестом или внесением залога.

— Зачастую оказывается, что вина предпринимателя не доказана в ходе следствия, или нанесенный ущерб не такой существенный, как предполагалось во время возбуждения уголовного дела и добровольно погашен предпринимателем, но бизнесу уже нанесен непоправимый ущерб, — объяснил бизнес-омбудсмен.

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Маргарита Головатенко