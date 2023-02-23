Бизнес-омбудсмен Татарстана высказался против ареста предпринимателей в экономических преступлениях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уполномоченный при главе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев выступил против заключения под стражу предпринимателей по делам об экономических преступлениях, об этом сообщает его пресс-служба.



Абдулганиев отметил, что при расследовании таких дел необходимо уходить от практики заключения предпринимателей под стражу и заменять ее домашним арестом или внесением залога.

— Зачастую оказывается, что вина предпринимателя не доказана в ходе следствия, или нанесенный ущерб не такой существенный, как предполагалось во время возбуждения уголовного дела и добровольно погашен предпринимателем, но бизнесу уже нанесен непоправимый ущерб, — объяснил бизнес-омбудсмен.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин, выступая 21 февраля с посланием Федеральному Собранию, заявлял о необходимости пересмотреть ряд норм уголовного законодательства по экономическим составам и двигаться к их декриминализации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко