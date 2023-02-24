В Татарстане сегодня слабая метель и до -14 градусов
В Татарстане сегодня, 24 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Максимальная температура воздуха днем составит -9..-14 градусов. На дорогах гололедица.
Утром местами небольшой снег и слабая метель. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный.
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