Где в Казани празднуют Масленицу

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Столица готовится к весеннему празднику. 24 февраля праздничные гулянья начнутся в 12.00 у ДК железнодорожников в Юдино и в 13.00 у ДК имени Саид-Галиева в Дербышках. 25 февраля мероприятия в 11 утра стартуют в парке «Крылья советов», Горкинско-Ометьевском лесу и на Черном озере, в полдень — у КЦ «Сайдаш».

26 февраля — день сжигания чучела. На Лебяжьем, где праздник начнется в 10 утра, в час дня планируют основное событие, а также обещают выступление группы «Дюна». Традиционно популярный в эти дни Свияжск будет сжигать чучело в 16.00, а развлекать гостей, в частности, будет марийская панк-группа «У ЕН».

Кроме того, в воскресенье можно с 11 утра погулять по парку Горького и в парке «Калейдоскоп», а в 12.00 заглянуть на Баумана, к часу дня дойдя до Кремлевской набережной.

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