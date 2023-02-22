Иранские компании начали проходить сертификацию для поставок автомобилей в Россию

Иранская компания Saipa намерена поставлять России сразу две марки своих автомобилей — Shahin и Quick. Помимо них зарегистрирован и Iran Khodro, автомобили обеих компаний сейчас проходят сертификацию в РФ, об этом заявил «РИА Новости» официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.



— Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок, — сказал Галибаф.

Однако он не стал уточнять, каким именно образом компания будет отправлять свои авто в Россию — напрямую или через Белоруссию. Этот вопрос, указал он, связан с западными санкциями.

Также Галибаф не стал указывать, заключила ли Saipa договор на поставку своих авто только на белорусский рынок или же иранская сторона собирается поставить через Белоруссию часть оговоренной партии в 45 тысяч автомобилей в Россию.

Напомним, ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что поставки иранских автомобилей в страну невозможны, так как они не сертифицированы в России. Никаких соответствующих запросов в ведомстве пока не поступало, добавили в Минпромторге. Для поставок импортных автомобилей и их эксплуатации необходимо в первую очередь прохождение сертификации транспортными средствами.

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Илина Хакимова