Челнинский «КАМАЗ» подписал полузащитника
Состав челнинского ФК «КАМАЗ» пополнил полузащитник Руслан Мамишов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Шестнадцатилетний футболист является воспитанником команды академии имени Коноплева. В татарстанском клубе он будет играть под 70-м номером.
Футболист на протяжении месяца тренируется с командой на сборах в Турции.
Напомним, в конце января «КАМАЗ» объявил об изменениях в составе команды. Клуб подписал контракт с нападающим ФК «Балтика» Александром Щербатюком.
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