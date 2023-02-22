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Челнинский «КАМАЗ» подписал полузащитника

19:51, 22.02.2023
Челнинский «КАМАЗ» подписал полузащитника
Фото: ФК «КАМАЗ»

Состав челнинского ФК «КАМАЗ» пополнил полузащитник Руслан Мамишов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шестнадцатилетний футболист является воспитанником команды академии имени Коноплева. В татарстанском клубе он будет играть под 70-м номером.

Футболист на протяжении месяца тренируется с командой на сборах в Турции.

Напомним, в конце января «КАМАЗ» объявил об изменениях в составе команды. Клуб подписал контракт с нападающим ФК «Балтика» Александром Щербатюком.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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