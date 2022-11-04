Рустам Минниханов встретился с папой римским

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня в ходе своего рабочего визита в Бахрейн президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с папой римским Франциском, сообщает пресс-служба главы республики.

— Бахрейн в эти дни принимает у себя представительный и важный форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как вы, — начал беседу президент.

В ходе встречи Рустам Минниханов рассказал об особенностях Татарстана. В частности, он остановился на теме поддержки вопроса этнического и религиозного многообразия. Среди знаковых событий президент отметил воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, освящение которого возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Именно в этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях папы Иоанна Павла II, — напомнил Рустам Минниханов.

В Казани с 1995 года действует католический приход. В храме «Воздвижение Святого Креста» ежедневно совершаются богослужения, в том числе и на иностранных языках. Приход живет полноценной жизнью, проводит встречи семей, молодежи, подготовку к таинствам, при нем работает воскресная школа, библиотека.

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Артем Гафаров