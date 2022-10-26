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В Госдуме предложили запретить использовать большинство иностранных слов на госуровне

22:37, 26.10.2022
В Госдуме предложили запретить использовать большинство иностранных слов на госуровне
Фото: flickr.com

Правительство России в среду внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, кроме не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях, инициатива размещена в базе законодательной деятельности Думы.

В соответствии с проектом закона правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку определяет порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и нормативных грамматик, требования к составлению таких словарей.

Отмечается, что проектируемые нормы направлены на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Фото: realnoevremya.ru

Под эгидой Содружества Независимых Государств создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ уже утвердили ее концепцию.

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Маргарита Головатенко
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