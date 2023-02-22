На дороги Челнов до конца февраля выведут еще 15 маршруток «Челнок»

Фото: пресс-служба КАМАЗа

В Набережных Челнах еще 15 автомобилей «Челнок» выведут на линию до конца февраля. Об этом сообщает пресс-служба КАМАЗа.



Ожидается, что это позволит дополнительно перевозить свыше 20 тыс. пассажиров в месяц. В январе услугами «Челнока» воспользовались более 3 тысяч челнинцев.

Проект «Челнок» стартовал осенью прошлого года. Проект позволяет заказать транспорт через приложение «Челнок». Программа координирует работу автобуса, который собирает пассажиров по их запросам. Подход особенно актуален в поздние вечерние часы или на направлениях, которые не в полной мере закрываются маршрутными автобусами.

2 февраля мэр Челнов Наиль Магдеев анонсировал покупку новых автобусов для города. На эти цели потратят дополнительные средства из городского бюджета, заработанные в 2022 году. Планируется закупить минимум 20 автобусов.

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Маргарита Головатенко