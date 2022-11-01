КАМАЗ завершает тестирование сервиса по заказу маршруток «Челнок»

Фото: пресс-служба КАМАЗа

На КАМАЗе завершают тестовую эксплуатацию сервиса «Челнок», который в ноябре планируют запустить в штатном режиме, сообщает пресс-служба автопредприятия.



Проект позволяет сделать заказ нового вида общественного транспорта через приложение «Челнок». Программа координирует работу автобуса, который собирает пассажиров по их запросам. Подход особенно актуален в поздние вечерние часы или на направлениях, которые не в полной мере закрываются маршрутными автобусами.

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Так, автобус объезжает лишь остановки, к которым его вызвали пассажиры через мобильное приложение. Служба работает с 6.00 до 23.00. Услуги перевозки предоставляет Логистический центр КАМАЗа.

Тестовый период длится около месяца, за это время уже перевезли более 7,5 тысячи пассажиров. После запуска сервиса в штатном режиме цена составит 51 рубль и будет меняться в зависимости от успехов проекта.

Фото: пресс-служба КАМАЗа

В ноябре замглавы Минтранса республики Тимур Никонов на заседании коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам сообщал, что маршрутное такси, которое действует в Набережных Челнах, может появиться в пригородах Казани:



— В Казани ведутся переговоры о возможности такого подхода, чтобы этот автобус подвозил к основным маршрутам из пригорода. Посмотрим, как этот проект проявит себя в Набережных Челнах.

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Маргарита Головатенко