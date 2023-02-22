Рустам Минниханов: «В День защитника Отечества с особой силой ощущается непрерывная связь поколений»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что праздник День защитника Отечества стал символом верности долгу и служения Родине. Такое заявление он сделал в торжественном мероприятии в казанском БКЗ им. С.Сайдашева.

— Низкий поклон вам за ваш нелегкий, смертельно-опасный, солдатский труд. Вы — доказательство истинной и безграничной любви к своей стране. Наша армия во все времена надежно защищала свои рубежи. В этот день с особой силой ощущается непрерывная связь поколений. Мы свято храним в памяти героические подвиги наших дедов и отцов, — обратился он к военнослужащим и ветеранам.

Татарстанский лидер подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции с честью и гордостью встали на защиту страны от агрессии неонацистов. Рустам Минниханов выразил слова благодарности всем, кто сегодня стоит на страже безопасности России и исполняет воинский и гражданский долг.

Фото: tatarstan.ru

Также он рассказал, что необходимо увековечить память Героев Отечества, имея ввиду и участников СВО.

— Сегодня мы должны принять меры по увековечению памяти участников специальной военной операции на Украине, которые проявили отвагу, мужество и героизм. Эту работу необходимо проводить в тесной взаимосвязи с Комитетом семей воинов Отечества, — сказал Минниханов.

Сегодня на территории Казанского высшего танкового командного Краснознаменного открыли бюсты Героев России — выпускников учреждения. На Аллее Героев училища появилось 11 новых бюстов: генерал-майора М.М. Шаймуратова, генерал-майора Р.А. Шадрина, старшего лейтенанта И.Н. Ахпашева, старшего лейтенанта В.Н. Горина, майора С.В. Кустова, младшего лейтенанта К.В. Ситкина, майора Т.О. Мусалаева, старшего лейтенанта М.И. Михайлова, старшего лейтенанта И.Л. Насибуллина, старшего лейтенанта Д.Э. Шаймарданова и майора С.А. Панова.



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Айрат Назипов