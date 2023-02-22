«Рубин» убрал Леона Мусаева и Али Аднана из заявки на сезон

За последние два дня казанский «Рубин» отзаявил сразу пятерых футболистов. Они не помогут клубу в оставшейся части сезона.

По данным сайта МЕЛБЕТ-Первой Лиги, в этот список вошел вратарь Артем Исмагилов и защитник Али Аднан. Также клуб убрал из заявки на сезон полузащитников Леона Мусаева и Александра Саплинова. Пятым стал Камиль Муллин, который уже покинул команду.

Фото: 1fnl.ru (скриншот)

Напомним, нападающий казанского «Рубина» Камиль Муллин перешел в «Волгарь». Футболист присоединится к астраханскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона.

Накануне Российский футбольный союз (РФС) снял с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Клуб рассчитался с долгами.

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Айрат Назипов