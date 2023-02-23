Среди российских соискателей вырос спрос на вакансию гида

По итогам января 2023 года на платформе «Авито Работа» на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, выросло количество вакансий для гидов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса, сообщает «РИА Новости».

Аналитики выяснили, что средняя зарплата гида составляет 50 тысяч рублей.

— Интерес к профессии во многом связан с оживлением туристической отрасли и развитием внутреннего туризма, — считают эксперты.

Также исследование показало, что наибольшим спросом у работодателя пользуются соискатели, которым подойдет работа со сменным графиком — 59% от общего числа опубликованных объявлений. В то же время интересуют работодателя и потенциальные работники, которые готовы принять график полного рабочего дня — 20%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что медианная зарплата гида за год выросла на 17%. Больше всего соискателям по данной вакансии готовы платить во Владивостоке — 76,5 тысячи рублей. На втором месте по размеру жалованья Волгоград и Вологда — 65 тысяч рублей. Замыкает топ-3 лидеров Самара с зарплатой в 62,5 тысячи рублей.



14 января сообщалось, что в Казани в 2022 году популярностью пользовались специалисты, работающие в сфере «Туризм, рестораны». Отмечалось, что медианная зарплата сотрудников этой сферы — 32,5 тысячи рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов