Названы самые популярные профессии 2022 года в Казани

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

По итогам 2022 года в Казани на 14% вырос спрос на специалистов сферы торговли. В этой сфере также на 6% увеличилась и заработная плата. На втором месте по востребованности среди работодателей оказались сотрудники, представляющие группу профессий «Производство, сырье, с/х». На них спрос вырос на 12%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито. Работа».

Аналитики также выяснили, что не меньшим спросом по итогам прошлого года пользовались и специалисты, представляющие группу профессий «Строительство» (+8%). Отмечается, что в 2023 году сотрудники строительных специальностей будут пользоваться не меньшим спросом. Их медианный уровень зарплаты составляет 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исследование показало, что также популярны и специалисты группы профессий «Транспорт, логистика» (доля 8%). Еще одной востребованной группой профессий оказался «Туризм, рестораны». Медианная зарплата сотрудников этой сферы — 32,5 тыс. рублей.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что в рейтинге самых востребованных у работодателей Казани групп профессии оказались профессии в сфере строительства, продаж, производства и сырья.



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Антон Гаврилов