В Атнинском районе Татарстане три человека погибли, отравившись газом, — возбуждено уголовное дело

В Атнинском районе Татарстана три человека отравились угарным газом, они погибли, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Тела двух мужчин 1958 и 1966 годов рождения, а еще женщины 1984 года рождения в одном из частных домов в селе Большая Атня обнаружил сосед, после чего обратился в правоохранительные органы. По предварительным данным, накануне все трое употребляли спиртные напитки, после чего легли спать.

Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

На позапрошлой неделе в Лениногорском районе Татарстана угарным газом отравились четыре человека — пострадали двое детей. Отравились женщина и мужчина 1964 и 1966 годов рождения и их внуки — мальчики 2014 и 2016 годов рождения. Пострадавшие осмотрены, с диагнозом отравление угарным газом легкой степени тяжести направлены на амбулаторное лечение, от госпитализации отказались. По факту случившегося Лениногорская городская прокуратура начала проверку.



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Маргарита Головатенко