В Татарстане стали чаще выдавать виды на жительство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За год принято более 5 тысяч решений о выдаче ВНЖ

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане за последние 5 лет выдача видов на жительство выросла почти в 1,8 раза. За 2022 год в республике приняли 5,4 тысячи таких решений. Впервые их количество превысило отметку в 5 тысяч.

Выдача видов на жительство в Татарстане растет как минимум с 2018 года. Тогда в республике их оформили чуть более 3 тысяч, а в 2019-м уже 4,2 тысячи. Не помешала положительной динамике и пандемия коронавируса — за 2020-й в регионе приняли решение о выдаче 4,7 тысячи ВНЖ. В 2021 году количество оформленных видов на жительство достигло 4,8 тысячи, следует из данных МВД России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» публикует количество выданных в Татарстане видом на жительство за 2018—2022 годы:

2022 год — 5 414 ВНЖ;

2021 год — 4 810 ВНЖ;

2020 год — 4 765 ВНЖ;

2019 год — 4 218 ВНЖ;

2018 год — 3 044 ВНЖ.

Всего на конец 2022 года в Татарстане действительные виды на жительство имелись у 10 637 иностранцев и лиц без гражданства. За год их количество выросло на 90 человек.

Татарстан опережает Самарская область

Единственным регионом Приволжского федерального округа, где видов на жительство в 2022 году выдали больше, чем в Татарстане, оказалась Самарская область — 8 679. Она опережает республику и по количеству действительных ВНЖ на конец прошлого года — 16 565.

В целом на Татарстан приходится 15% от всех выданных в 2022 году видов на жительство в Приволжском федеральном округе. В предыдущем году доля была чуть выше — 15,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальное за 2022 года количество видов на жительство в ПФО выдали в Марий Эл — 327, в Мордовии — ровно 500, и в Кировской области — 507. Всего же в округе за год их оформили 36 151.

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Татьяна Демина