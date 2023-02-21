В Казани временно перекроют улицу Бондаренко
В среду, 22 февраля, в Казани ограничат движение для транспорта по улице Бондаренко. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Движение будет перекрыто по улице Бондаренко на участке от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской. Ограничения будут действовать с 06:00 до 19:00.
Отмечается, что дорога будет закрыта для автомобилей из-за мероприятия в Парке Победы.
В марте прошлого года на улице Бондаренко ограничили движение для автомобилей из-за акции «Крымская весна». Также ее перекрывали в преддверии Дня Победы.
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