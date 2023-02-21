В Казани временно перекроют улицу Бондаренко

Фото: ГИБДД Казани

В среду, 22 февраля, в Казани ограничат движение для транспорта по улице Бондаренко. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Движение будет перекрыто по улице Бондаренко на участке от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской. Ограничения будут действовать с 06:00 до 19:00.

Отмечается, что дорога будет закрыта для автомобилей из-за мероприятия в Парке Победы.

Фото: kzn.ru (архив)

В марте прошлого года на улице Бондаренко ограничили движение для автомобилей из-за акции «Крымская весна». Также ее перекрывали в преддверии Дня Победы.

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Айрат Назипов