В Казани в связи с подготовкой ко Дню Победы будет ограничено движение

Фото: Максим Платонов

В связи с подготовкой и празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани будет временно ограничено движение автомобилей на ряде улиц, задействованных в проведении мероприятий. Об этом сообщила сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заместитель руководителя Исполнительного комитета города Гузель Сагитова.

По ее словам, работа общественного транспорта 9 мая будет организована в усиленном режиме. Будет осуществлена специальная подача общественного транспорта со стороны улиц Саид-Галеева и Московской. Метро будет работать по графику рабочего дня.

Вместе с тем спикер признала, что подготовка и проведение праздника вызовут определенные неудобства у автомобилистов в связи с введением временных ограничений движения.

Так, движение будет ограничено на площади Тысячелетия 4 мая с 18 до 23 часов, в том числе от Профсоюзной до Батурина, 7 мая — с 16 до 22 часов, в том числе по Право-Булачной и Лево-Булачной до Чернышевского, а также с 17 часов 8 мая до 2.00 10 мая. Кроме того, с 18 часов 8 мая до 22 часов 9 мая будет перекрыта улица Бондаренко. А 9 мая после завершения салюта в случае большого скопления людей возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима. Участки с ограничением движения будут сопровождаться выставлением тяжелой техники.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно «Реальное время» опубликовало план мероприятий в Казани, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году они пройдут на площади Тысячелетия, площади Свободы, в парке Победы и других парках и скверах города.



Кристина Иванова