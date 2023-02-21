Глава РССП заявил, что бизнес и власти согласовали обязательный разовый платеж в бюджет

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что власти РФ согласовали с бизнесом единовременный платеж в качестве обязательного. Его цитирует «РИА Новости».

— Мы договорились, что это будет обязательный платеж — квази windfall tax — налог, «навеянный ветром», появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет, — сказал Шохин.

При этом он отметил, что пока неизвестно, как считать «сверхдоход» компаний, когда он «по сути сверхдоходом не является».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В ходе обсуждений мы исходили из того, что единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа. Моя позиция, что вводить механизм авансового платежа, наверное, правильно, но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний, — добавил он.

В начале месяца «Реальное время» писало, что власти обсуждают с крупным бизнесом возможность разового добровольного взноса в федеральный бюджет. Инициатива рассматривалась в контексте понятия windfall tax. Она предусматривает однократное взимание налогов.

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Айрат Назипов