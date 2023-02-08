Российское правительство обсуждает с бизнесом возможность разового добровольного взноса в федеральный бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Власти обсуждают с крупным бизнесом возможность разового добровольного взноса в бюджет. Речи о повышении налогов не идет, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

— Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал, — отметил он.

По его словам, данная инициатива рассматривается в контексте понятия windfall tax. Она предусматривает однократное взимание налогов.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета в январе составит 1,76 трлн рублей — это на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года.



Предварительный объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей и превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

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Елизавета Пуншева