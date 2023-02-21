В Татарстане возбудили уголовное дело на главу сельхозпредприятия по подозрению в мошенничестве

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Установлено, что 2019-2021 гг. в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» руководитель одного сельхозпредприятий представил в региональный Минсельхоз заведомо недостоверные сведения о приобретенном оборудовании для сельскохозяйственных нужд. В результате грантополучатель обманом похитил из федерального бюджета более 860 тыс. рублей, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Отмечается, что надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства при реализации мер государственной поддержки в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». По ее результатам было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

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Айрат Назипов