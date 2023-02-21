В Казани закроют пункт проката коньков и каток в парке «Черное озеро»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В среду, 22 февраля, в казанском парке «Черное озеро» закроют каток и пункт проката коньков. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

— В преддверии продолжительных выходных здесь пройдут работы по ремонту ледового покрытия, чтобы устранить все имеющиеся трещины. Это сделает ваше пребывание на катке комфортнее и безопаснее, — отмечается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Открытие катка в парке «Черное озеро» несколько раз переносилось из-за погодных условий. Его открыли в конце прошлого года. На открытии выступила группа «Оммаж», а также диджеи Malika и Dima Molotov.

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Айрат Назипов