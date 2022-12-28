На открытии катка в парке «Черное озеро» в Казани выступит группа «Оммаж»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на праздничном открытии катка в парке «Черное озеро» выступят группа «Оммаж», а еще диджеи Malika и Dima Molotov. В программе запланированы показательные номера фигуристок, сообщает Дирекция парков и скверов исполкома города.



Мероприятие продлится с 18.00 до 20.30:

18.00 Показательное выступление фигуристок;

18.30 Группа «Оммаж»;

19.30 Dj Malika;

20.30 Dj Dima Molotov.

Этой зимой в столице Татарстана организуют 101 место на коньках — 81 хоккейная коробка и 20 катков с пунктами проката. Ознакомиться с режимом работы катков и стоимостью проката можно по ссылке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Открытие катка в парке «Черное озеро» несколько раз переносилось из-за погодных условий.

В новогоднюю ночь каток на «Черном озере» проработает до 3.00. Вход на каток со своими коньками будет бесплатным. Для аренды будут доступны 400 пар коньков.



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Маргарита Головатенко