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На открытии катка в парке «Черное озеро» в Казани выступит группа «Оммаж»

13:32, 28.12.2022
На открытии катка в парке «Черное озеро» в Казани выступит группа «Оммаж»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на праздничном открытии катка в парке «Черное озеро» выступят группа «Оммаж», а еще диджеи Malika и Dima Molotov. В программе запланированы показательные номера фигуристок, сообщает Дирекция парков и скверов исполкома города.

Мероприятие продлится с 18.00 до 20.30:

  • 18.00 Показательное выступление фигуристок;
  • 18.30 Группа «Оммаж»;
  • 19.30 Dj Malika;
  • 20.30 Dj Dima Molotov.

Этой зимой в столице Татарстана организуют 101 место на коньках — 81 хоккейная коробка и 20 катков с пунктами проката. Ознакомиться с режимом работы катков и стоимостью проката можно по ссылке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Открытие катка в парке «Черное озеро» несколько раз переносилось из-за погодных условий.

В новогоднюю ночь каток на «Черном озере» проработает до 3.00. Вход на каток со своими коньками будет бесплатным. Для аренды будут доступны 400 пар коньков.

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Маргарита Головатенко
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