На Масленицу в Казани испекут блины национальных кухонь регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Казани на республиканском празднике славянской культуры «Широкая Масленица — 2023», который пройдет 25 февраля в парке «Черное озеро», испекут блины по рецептам национальных кухонь регионов России, сообщил руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев.



— Блины будут не только русские, но и кухонь других национальных культур, — сказал он.

В парке будут работать несколько площадок: игровая, историческая, фольклорная — с русскими народными играми и забавами и др. Тут же откроется ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гостей ожидают мастер-классы по хождению на ходулях, народным танцам, изготовлению кукол и памятных монет, театрализованное представление, посвященное Федору Шаляпину и Максиму Горькому, концертная и развлекательно-игровая программы для детей и взрослых, народные забавы, фольклорные песни и пляски, театр Петрушки.

Известно, что в Казани на праздничном гулянье в честь Масленицы выступит группа «Дюна». Масленичные гулянья в Казани пройдут 26 февраля на озере Лебяжьем. Там организуют зону фуд-корта, где гости смогут попробовать блины. «Реальное время» приводит полную программу празднования.

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Маргарита Головатенко