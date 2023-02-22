Ученые назвали эффективный способ по выявлению психоза у молодежи

Небольшой опрос перед приемом у психиатора повышает вероятность того, что у молодежи может быть выявлен психоз. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на американскую газету JAMA Psychiatry.

В рамках исследования, эксперты проанализировали данные 5 тысяч человек — половина от этой доли тестирование прошла, а оставшиеся нет. По итогу выяснилось, что такой опрос в два раза эффективнее помогает выявлять пациентов, которые могут быть потенциально подвержены психозу. Так, в первой группе было выявлено 136 случаев (5,6%) по сравнению с 65 (2,6%).

Как отмечают специалисты, психоз не является нормой для человека. Ввиду такого состояния человек не понимает, что реально, а что нет. По словам экспертов, у человека, попавшего под влияние психоза, могут быть такие симптомы, как галлюцинации и бред.

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Ученые уверены, что первые симптомы психоза могут возникать в подростковом возрасте, либо в возрастном периоде от 20 до 25 лет. В случае с психозом необходимо своевременно начать лечить недуг, после появления его первых признаков. Хорошим вариантом в этом отношении, по словам специалистов, станет повышение эффективности диагностики психоза.

25 января сообщалось, что 14% казанцев ежедневно расстраиваются из-за вышестоящего руководства. Еще 9% респондентов заявили, что испытывают негативное настроение из-за начальника несколько раз в год. Более того, выяснилось, что ежедневно начальство разносит опрошенных, которые зарабатывают примерно 50 тысяч рублей (17%).



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Антон Гаврилов