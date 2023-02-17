АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана со стабильным прогнозом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг кредитоспособности Татарстана остался на уровне ruAAA с прогнозом «стабильный». К такому выводу пришло рейтинговое агентство АКРА.

— Кредитный рейтинг обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки при несущественных рисках рефинансирования обязательств и сильным бюджетным профилем с высоким уровнем операционной эффективности и незначительной потребностью в использовании накопленной ликвидности для финансирования капитальных расходов, — сказано в заявлении.

Отмечается, что дополнительную поддержку рейтингу Татарстана оказывают высокие показатели развития региональной экономики.

Фото: realnoevremya.ru

Как добавили в агентстве, по итогам прошлого года объем долга Татарстана вырос на 7% к уровню 2021 года и составил 103,5 млрд руб. Это произошло из-за привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов, направленных на финансирование части возросших капитальных расходов региона, которые способствовали формированию дефицита бюджета прошлого года

— В то же время объем гарантий, выданных республикой, сократился, что по большей части обусловлено изменением подхода к учету остаточной величины этого вида обязательств, — сказано в публикации.

По мнению агентства, «стабильный» прогноз не изменится в течение ближайших 12—18 месяцев.

В конце января рейтинг кредитоспособности Татарстана подтвердило рейтинговое агентство «Эксперт РА» на уровне ruAAA с прогнозом «стабильный». Отмечалось, что положительно на рейтинговую оценку повлияли низкие расходы на обслуживание госдолга в 2022 году.



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Айрат Назипов