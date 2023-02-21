В Татарстане поймали мошенников, обманувших пожилых жителей на 2,7 млн рублей

В Татарстане поймали мошенников, которые обманывали пожилых жителей по схеме «родственник попал в беду». Три уроженца стран ближнего зарубежья с августа 2021 года совершили 11 таких преступлений, общий ущерб потерпевших составил 2,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Сперва сотрудники уголовного розыска установили личность одного из фигурантов, который лично забирал у пенсионеров деньги. Его задержали в Казанском аэропорту при попытке вылететь в Волгоград. Позднее задержали других двух участников — они находились в Москве. Сейчас все участники группы находятся под стражей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что 83-летний житель Казани попался на уловки мошенников, пытаясь обезопасить свои сбережения. Он лишился порядка 450 тысяч рублей.

На прошлой неделе глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если известно, что средства отправляются мошенникам. Она рассказала, что в некоторых случаях сотрудники банка просят не переводить деньги мошенникам, но люди все же настаивают на переводе и в конечном счете теряют деньги.

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Маргарита Головатенко