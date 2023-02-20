Казанский пенсионер перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

83-летний житель Казани попался на уловки мошенников, пытаясь обезопасить свои сбережения. Он лишился порядка 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Как рассказали полицейские, пожилому мужчине на домашний телефон позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей полиции и сообщила, что некий злоумышленник, используя его персональные данные и доверенность пытается завладеть его сбережениями.

— Далее девушка перевела разговор якобы сотруднику банка, который подтвердил вышесказанное и предложил немедленно «обезопасить» счет от подобных случаев. Узнав, какой суммой денег располагает потерпевший, аферист предложил ему срочно поехать в банк, — рассказали в УМВД.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В результате мошеннических действий потерпевший лишился всех сбережений. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.

На прошлой неделе глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если известно, что средства отправляются мошенникам. Она рассказала, что в некоторых случаях сотрудники банка просят не переводить деньги мошенникам, но люди все же настаивают на переводе и в конечном счете теряют деньги.

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Айрат Назипов