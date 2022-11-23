Группа челнинцев пойдет под суд за организацию подпольного казино

Фото: СУ СК России по Татарстану

Пятерых жителей Набережных Челнов обвинили в организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следственные органы завершили расследование уголовного дела. Правоохранители считают, что за организацией подпольного казино в июне этого года стоит 38-летний обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он арендовал помещение в цокольном этаже одного из домов по улице Гагарина, разместил там приобретенные ранее у неустановленных лиц игральные карты и фишки, а еще игральный стол для проведения незаконной игры в покер. Себе в помощь он привлек четырех знакомых, в том числе двух женщин, обладавших соответствующими навыками.

Противоправную деятельность пресекли 14 сентября. Следствие полагает, что за время проведения игр злоумышленники извлекли не менее 68 тысяч рублей дохода.

Причастность к совершению преступления обвиняемые признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре по факту организации подпольного казино возбудили уголовное дело. Тогда суд по ходатайству следователя в отношении двоих избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных определены подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Маргарита Головатенко