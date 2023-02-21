Новости общества

11:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские отделения МФЦ будут закрыты 23 и 24 февраля

10:14, 21.02.2023
Казанские отделения МФЦ будут закрыты 23 и 24 февраля
Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

На этой неделе в связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится график работы отделений МФЦ в Казани.

  • 22 февраля во всех офисах рабочий день сократят на один час. Отделения Зареченский, Гагаринский, Московский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Авиастроительный и в жилом районе «Салават купере» в среду будут работать с 8.00 до 16.00, а Южный, Советский, Дербышинский и Юдинский — с 11.00 до 19.00.
  • 23 и 24 февраля — выходные дни.
  • 25 февраля все офисы будут работать в штатном режиме.
Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

МФЦ Татарстана в 2022 году оказали жителям республики более 6 млн услуг — это меньше, чем годом ранее, когда было оказано 6,9 млн услуг. В ведомстве объяснили спад количества обращений развитием цифровизации, а еще экономической ситуацией в стране, в связи с которой оформление документов отходит на второй план, и продлением срока действия некоторых документов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргагрита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также