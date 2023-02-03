В МФЦ Татарстана объяснили уменьшение обращений цифровизацией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МФЦ Татарстана оказали жителям республики более 6 млн услуг — это меньше, чем в 2021 году, когда было оказано 6,9 млн услуг.



В ведомстве объяснили спад количества обращений развитием цифровизации, а еще экономической ситуацией в стране, в связи с которой оформление документов отходит на второй план, и продлением срока действия некоторых документов.

Среди наиболее популярных услуг в региональных МФЦ: регистрация прав на недвижимость, услуги налоговой и МВД, а еще регистрация или подтверждение данных для доступа к «Госуслугам».

Выяснилось, что жители Татарстана подают в МФЦ большое количество жалоб. В основном это претензии к ошибкам в документах, подготовленных властями по итогам каких-либо услуг, или же слишком долгие сроки выдачи гражданам. Также жители республики жалуются, что сотрудники МФЦ не принимают у них документы без паспорта либо доверенности, однако это законное основание для отказа в приеме.

Фото: pixabay.com

Известно, что в 2023 году офис МФЦ «Мои документы» могут открыть в Куюках.

В прошлом году в казанских офисах МФЦ начали принимать заявления от физических лиц на заключение и перезаключение договоров на водоснабжение и водоотведение.

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Маргарита Головатенко