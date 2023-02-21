В Татарстане будут судить пилота, жестко посадившего легкомоторный самолет в Бугульме

Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СКР

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении пилота-инструктора учебно-летного отряда, который нарушил правила безопасности и совершил жесткую посадку самолета Cessna-172S вблизи аэродрома Бугульмы 9 февраля, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.



Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба.

В результате жесткой посадки самолет получил значительные механические повреждения. Собственнику был причинен ущерб более чем на четыре миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СКР

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений.

В феврале Вахитовский районный суд Казани признал виновным капитана теплохода «Восход-51» Андрея Агапова, который пьяным посадил судно на мель.



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Маргарита Головатенко