В Казани вынесли приговор капитану теплохода, который пьяным посадил судно на мель

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Вахитовский районный суд Казани признал виновным капитана теплохода «Восход-51» Андрея Агапова. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

— Суд установил, что в мае 2022 года капитан теплохода «Восход-51», находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял указанным судном с пассажирами на борту. Во время движения теплохода по маршруту Казань — Свияжск судоводитель нарушил правила плавания по внутренним водным путям и допустил посадку судна на мель. В результате резкого снижения скорости судна часть пассажиров получила телесные повреждения в виде ссадин и ушибов, — отмечается в публикации.

На Андрея Агапова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Напомним, инцидент произошел 29 мая. На борту теплохода находились 30 человек, в том числе два ребенка. Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск».



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Айрат Назипов