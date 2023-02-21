Утром пробки в Казани достигли 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Сегодня утром, 21 февраля, на казанских дорогах образовались серьезные пробки — к 8.30 утра они достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».



Традиционно, движение значительно затруднено в центре Казани, в частности на улицах Пушкина, Марселя Салимжанова, Щербаковском переулке, Лево-Булачной, Право-Булачной, Габдуллы Тукая, Бутлерова, Карла Маркса и улице Тази Гиззата.

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Движение затруднено и в других районах столицы Татарстана. Сложнее всего обстоит ситуация на улицах Академика Арбузова, Сибирском Тракте, проспекте Победы, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Гвардейской, Родины, Танковой, Копылова, Короленко и проспекте Ямашева. По городу наблюдаются несколько ДТП, сообщают очевидцы.

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Утром в пятницу, 17 февраля, в Советском районе Казани произошло сразу 6 ДТП, из-за чего не нескольких улицах движение практически полностью парализовало. Аварии зафиксированы на улице Николая Ершова, Академика Арбузова, еще две — на проспекте Победы. Два ДТП произошли также на проспекте Ямашева, перед въездом на 3-ю транспортную дамбу.

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Илина Хакимова