В Казани на улицах Академика Арбузова, Сибирский тракт и пр. Победы произошло 6 ДТП — движение парализовано

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утром в пятницу, 17 февраля, в Советском районе Казани произошло сразу 6 ДТП, из-за чего не нескольких улицах движение практически полностью парализовало. Аварии зафиксированы на улице Николая Ершова, Академика Арбузова, еще две — на проспекте Победы. Два ДТП произошли также на проспекте Ямашева, перед въездом на 3-ю транспортную дамбу.

Практически полностью «стоит» Сибирский тракт и ул. Космонавтов — движение там значительно затруднено. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Сложная дорожная ситуация утром в пятницу и в центре Казани. Наиболее сильные затруднения наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Татарстан, Пушкина, Марселя Салимжанова, Бурхана Шахиди, Чернышевского и Островского.

В целом пробки по городу оцениваются в 6 баллов.

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Вечером 15 февраля на улице Татарстан около театра имени Камала образовалась большая пробка. Согласно сообщениям, оставленным пользователями сервиса «Яндекс.Карты», ближе к пересечению с улицей Марселя Салимжанова произошло ДТП, занявшее средний и правый ряды. В социальных сетях появились кадры ДТП. Судя по ним, участниками аварии стали несколько легковых автомобилей.

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Илина Хакимова