Совет ЕС продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года

Совет Евросоюза заявил о продлении антироссийских санкций еще на год. Соответствующий документ Совета ЕС опубликован в «Официальном журнале Евросоюза».

— Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года, — указывается в документе.

Отмечается, что с конца февраля прошлого года ЕС утвердил уже девять санкционных пакетов против России. В настоящее время в санкционный список Евросоюза по России включены 1386 физических лиц и 171 компания.

Вчера глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз уже ввел все основные санкции против РФ, а каждый последующий пакет «направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода» санкций. Отметим, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что ЕС уже заморозил российские активы на €21,5 миллиарда.

Тем не менее президент России Владимир Путин заявил, что Россия за 9 месяцев прошлого года нарастила поставки основных товаров в страны ЕС. Поставки выросли в 1,5 раза, а совокупный экспорт увеличился на 42%.

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Илина Хакимова