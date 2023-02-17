«Нефтехимик» проиграл «Авангарду»
«Нефтехимик» проиграл омскому «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе казанцев шайбу забросил Евгений Митякин (56). У соперников отличились Сергей Толчинский и Рид Буше.
ХК «Нефтехимик» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 68 очками в 65 встречах. Омский клуб занял 3-е место — у него 79 очков в 64 матчах.
В следующем матче, 20 февраля, «Нефтехимик» дома сыграет с «Сочи».
15 февраля «Нефтехимик» обыграл «Металлург», встреча завершилась счетом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) в пользу нижнекамцев.
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