В ОАЭ до конца года может появиться сервисный центр Aurus
Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров
— Основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA — это Персидский залив. И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра — центра кастомизации.— передает его слова «РИА Новости».
Вице-премьер добавил, что в дальнейшем Россия намерена расширять поставки по ближневосточным регионам.
Месяц назад стало известно, что Министерство промышленности и торговли Татарстана подготовит предложение для Туркменистана по закупкам автомобилей Aurus. По словам главы Минпромторга республики Олега Коробченко, эти машины качественнее, чем автомобили марки Mercedes.
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