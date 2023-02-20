В ОАЭ до конца года может появиться сервисный центр Aurus

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров

— Основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA — это Персидский залив. И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра — центра кастомизации.— передает его слова «РИА Новости».

Вице-премьер добавил, что в дальнейшем Россия намерена расширять поставки по ближневосточным регионам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Месяц назад стало известно, что Министерство промышленности и торговли Татарстана подготовит предложение для Туркменистана по закупкам автомобилей Aurus. По словам главы Минпромторга республики Олега Коробченко, эти машины качественнее, чем автомобили марки Mercedes.

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Айрат Назипов