Казанцы жалуются на бродячих собак — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Жители поселка Аметьево жалуются на бродячих собак, которые бросаются на людей и машины. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Вот две девочки шли из школы и прямо на них отсюда выскочили собаки. Они побежали на проезжую часть, потом их водитель чуть не сшиб, — рассказала местная жительница Надежда Патранина.

Оказалось, что собак уже отловили и отвезли в приют «Зооцентр». По словам его директора, это была пятая попытка поймать этих псов. Несмотря на семь жалоб от местных жителей, были и те, кто выступил против отлова. Один из них представился хозяином одной из собак.

— Этот хозяин собак набросился на нашего сотрудника с ножом. Чтобы не нагнетать обстановку, сотруднику пришлось уехать. Последующие выезды были с сотрудниками полиции. Вместе с сотрудниками УВД было отловлено 4 собаки в субботу. Сегодня результат — 3 головы, — отметил директор приюта Рустем Нуруллин.

Все пойманные собаки получат нужные прививки. Они проведут неделю в общем вольере. Спустя неделю на них повесят бирки и отпустят туда, откуда их забрали сотрудники приюта. Животные считаются хозяйскими. Но из-за того, что они гуляли в общественных местах, их пришлось отловить после обращения граждан.

Накануне «Реальное время» писало об агрессивном алабае, который загрыз собаку. Он обитает в казанском ЖК «Родина».

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Айрат Назипов