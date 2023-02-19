В казанском ЖК агрессивный алабай держит в страхе жителей

Фото: скриншот

В казанском ЖК «Родина» агрессивный алабай загрыз собаку. Жители боятся за себя и детей, сообщает ГТРК «Татарстан».

По словам местных, они не знают хозяина алабая — есть только предположения:

— Мужчина, непонятно кто это, но, как он сказал, он не хозяин, но знает хозяина. Но этот алабай — крупная собака. Он не подпускал тех парней, которые стояли с той маленькой собакой — он был агрессивен. А к этому мужчине он был лоялен, спокоен, — отметил один из них.

Обитает животное в промзоне, уверены жители ЖК. Охранник рассказал, что алабай действительно там был. Однако его увезли еще летом.

Фото: скриншот

Теперь местные обратились в администрацию Советского района с просьбой отловить собаку и найти владельца. Они намерены обратиться еще и в полицию.

Напомним, в Татарстане утвердили порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью жителей. Согласно документу, на территории региона будут предприниматься меры для снижения риска причинения вреда бездомными животными. В них входят мониторинг популяции бездомных животных, отлов и помещение их в приют и другие профилактические мероприятия.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева