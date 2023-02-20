Нидерланды решили выслать из страны 17 российских дипломатов

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов. Об этом заявил глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс.

По его словам, это решение принято в рамках «уравнивания» численности сотрудников посольств, работающих в каждой из стран.

В МИД России прокомментировали решение Амстердама. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, страны вели по этому вопросу непростые консультации на протяжении года. Когда все расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс.

Фото: mid.ru

— В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. Вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне. Разумеется, с нашей стороны последуют неизбежные ответные меры, — сказала она.

С 20 февраля посольство России в Нидерландах перестало принимать посетителей. Такие меры связаны с тем, что Гаага решила сократить число российских дипломатов в королевстве.

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Айрат Назипов