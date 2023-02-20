Посольство России в Нидерландах остановит прием посетителей

С 20 февраля посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей. Такие меры связаны с тем, что Гаага решила сократить число российских дипломатов в королевстве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии в соцсетях.

— В связи с решением нидерландских властей о сокращении персонала Посольства России в Гааге, начиная с 20.02.2023 прием посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет, — сказано в публикации.

Также временно прекращается прием без предварительной записи в плане обращений по пенсионным вопросам и оформлению СНВ в Россию. При этом ранее согласованные в индивидуальном порядке выезды для обслуживания лиц с ограниченными возможностями будут выполнены.

В связи с этим в российской дипмиссии выразили сожаление «о временных неудобствах, вызванных недружественными действиями властей Нидерландов».

18 февраля стало известно, что глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о решении Гааги ограничить число российских дипломатов. Отмечалось, что королевство должны покинуть около десяти сотрудников посольства России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов