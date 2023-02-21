В Казани по делу о пьяной аварии арестован бывший опер из Бугульмы

Фото: отдел МВД России по Бугульминскому району

До 22 марта под домашний арест помещен бывший оперативник угрозыска из Бугульмы Александр Любимов. Его обвиняют в нетрезвой езде на мотоцикле, повлекшей смерть пассажирки в результате аварии. Сотрудники СК ходатайствовали о заключении 27-летнего фигуранта под стражу, однако Советский райсуд Казани избрал более мягкую меру пресечения, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Трагедия произошла еще прошлым летом. По версии следствия, в ночь на 10 июля 2022 года Любимов управлял мотоциклом «Хонда СВ400", будучи нетрезв, не выбрал безопасную скорость для движения, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью своей 19-летней пассажирки, и в результате смог избежать столкновения с автомобилем «Лада Приора», водитель которого совершал разворот. От удара мотоцикл отбросило на тротуар. Пассажирка скончалась на месте, мотоциклиста Любимова с переломами доставили в больницу.

Камера видеонаблюдения на этом участке улицы Ленина зафиксировала, как легковушка отъезжает от заправки и метров через 10-15 начинает маневр, чтобы развернуться и поехать в обратную сторону. В этот момент в «Ладу» на полном ходу въезжает «Хонда», водитель которой в этот момент также совершал маневр — пытался обогнать автомобиль слева. Дорога во встречном направлении в этот момент была пустой.



По данным источников «Реального времени», после той аварии мотоциклист был уволен из полиции, но сейчас добивается восстановления на службе. Ходатайствовать о его заключении под стражу следователи решили после проведения ряда экспертиз.

С обвинением Любимов не согласен. «Позиция защиты такова — в ДТП его вины нет, это водитель легкового автомобиля должен был убедиться в безопасности маневра и уступить дорогу. Хочу также сказать, что следователи не представили в суд материалы в подтверждение версии о нахождении моего подзащитного в состоянии опьянения», сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Алексей Круглов и подчеркнул — в ночь той аварии его клиент при исполнении служебных обязанностей полицейского не находился.



Расследование той трагедии продолжается.