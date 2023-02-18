Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших при землетрясений в Турции составило 40 642 человека. Об этом рассказал глава управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер, сообщает ТАСС.

— На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадали 108 068 человек. Более 430 тыс. человек вывезены из зоны бедствия в другие районы, — сказал он.

Сезер отметил, что в нескольких провинциях, переживших бедствие продолжаются поисково-спасательные работы. По его словам, особо интенсивная работа спасателей идет в Хатае, «где на завалах находятся 13 тыс. спасателей».

Фото: wikimedia.org

Также он сообщил, что к вечеру завтрашнего дня большая часть спасательных работ будет завершена.

Сегодня сообщалось, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала в срочном порядке выделить $84,5 миллиона на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясений. Отмечалось, что средства в основном пойдут на поставки медицинских материалов и лекарств.



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Антон Гаврилов