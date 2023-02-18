Глава ЕК: в декабре 2021 года США и Евросоюз начали разработку санкций против России

Евросоюз (ЕС) и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины, за два месяца до начала спецоперации. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее заявление она сделала на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

— ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года, — сказала она.

Также глава ЕК подчеркнула, что ЕС и США «надеялись» на то, что санкции не найдут своего применения.

Фото: pixabay.com

— Мы надеялись, что этого не случится, но мы начали готовиться, — отметила она.

Помимо этого глава ЕК призвала увеличить поставки оружия и боеприпасов Украине. Для реализации этой цели она предложила мобилизовать европейскую промышленность.

— Сейчас пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Мы должны использовать для этого Европейский фонд мира, — заключила глава ЕК.

15 февраля глава Еврокомиссии рассказала, что войдет в десятый пакет санкций против России. Председатель ЕК сообщила, что в нем будут торговые ограничения на сумму в €11 миллиардов. Также она подчеркнула, что десятый пакет санкций будет включать в себя ограничения на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд. Глава ЕК пояснила, что рестрикции, в частности, затронут беспилотники, вертолеты и ракеты.



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Антон Гаврилов